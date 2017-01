'Casteels mag niet naar Anderlecht komen, Sirigu onhaalbaar', trekt paars-wit dan maar vol deze kaart?

Wie staat er binnenkort onder de lat bij RSC Anderlecht? Het blijft een vraag waar we momenteel het antwoord niet op kennen. Bij voorkeur zou paars-wit nog tijdens deze transferperiode een nieuwe doelman in huis halen. Simpel is dat niet...

Koen Casteels stond op het verlanglijstje van manager Herman Van Holsbeeck en de Belg was zelfs bereid om zes maanden op huurbasis bij Anderlecht aan de slag te gaan. Eén probleem: Wolfsburg wil de goalie niet laten gaan, zo weet Het Nieuwsblad.

Sirigu, Silviu Lung Jr. en Koubek

Salvatore Sirigu – door Paris Saint-Germain uitgeleend aan Sevilla, maar daar bankzitter – was even in beeld, maar bij Anderlecht acht men die piste weinig realistisch. Voorts circuleren volgens de krant nog de namen van Silviu Lung Jr. (Astra Giurgiu) en Tomas Koubek (Sparta Praag).

Boeckx?

Hoe dan ook maakt trainer René Weiler zich nog geen zorgen. Als het moet, wil hij zelfs het seizoen uitdoen met Frank Boeckx, al denkt het bestuur daar nog steeds anders over.