OFFICIEEL: Tweedeklasser wuift middenvelder uit

Foto: © Photonews

Ook in 1B staat de transfermarkt niet stil. Lommel United nam deze namiddag alweer afscheid van een speler die maar één keer in actie kwam dit seizoen.

Issam Alkamouchi en Lommel United verbraken hun verbintenis in onderling overleg, zo meldde The Football Farm, het makelaarsbureau van de middenvelder. Ze bleven er overigens niet bij de pakken zitten.

Even later werd zijn nieuwe bestemming immers al bekendgemaakt. Alkamouchi versterkt Patro Eisden Maasmechelen in de Eerste Amateurliga.

Issam Alkamouchi en Lommel United hebben zonet hun verbintenis verbroken. We wensen @LommelUnitedOff te bedanken voor de samenwerking. — The Football Farm (@TheFootballFarm) January 18, 2017