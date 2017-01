De opmars van Mats: van eeuwig talent naar gegeerd wild

Foto: © photonews

Mats Rits ging de laatste jaren van talent bij Beerschot over flop bij Ajax richting de status van zogenaamde 'eeuwige belofte' bij KV Mechelen. Maar daar had hij duidelijk geen zin in. Hij werd incontournable Achter de Kazerne.

De weg van Mats Rits wordt, als je hem niet wekelijks het Mechelse middenveld ziet domineren, nog het beste geschetst door zijn statistieken. Want vijf jaar KV Mechelen hebben van het broekje dat terugkeerde van bij Ajax een volwaardige sterkhouder gemaakt waarvoor de Belgische top zich nu ook lijkt te interesseren.

Het begin van Rits bij KV Mechelen was niet onverdeeld overtuigend. In zijn eerste seizoen speelde hij amper twaalf wedstrijden, waarvan hij er de helft op de bank begon. Bij élke basisplaats werd de middenvelder ook naar de kant gehaald.

De twee seizoenen daarop kwam beterschap. Rits speelde al meer dan de helft van de wedstrijden en zag ook zijn basisplaatsen verdubbelen. Bovendien kon hij enkele keren de negentig minuten volmaken. Vorig seizoen kwam hij voor het eerst boven de twintig basisplaatsen uit.

2016/2017: Einde discussie

Hij werd vorig seizoen nog erg vaak naar de kant gehaald, elf keer om precies te zijn, maar vanaf deze jaargang heeft Rits écht zijn stempel op KV Mechelen gedrukt. Hij begon élke wedstrijd waarvoor hij beschikbaar was in de basis en zat één keer op het strafbankje wegens vijf gele kaarten.

Bovendien werd Mats Rits maar twee keer voor de negentig minuten naar de kant gehaald. Standard houdt dus met recht en reden de middenvelder in het achterhoofd.