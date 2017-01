'Mboyo legt medische testen af en tekent bij Belgische tweedeklasser'

Foto: © photonews

De zoektocht van Ilombe Mboyo naar een nieuwe club is ten einde. De voormalige Belgische international heeft vandaag medische testen afgelegd bij tweedeklasser Cercle Brugge.

Cercle Brugge is bijna rond met Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo. De 29-jarige aanvaller heeft vandaag medische testen afgelegd bij de groen-zwarte vereniging, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Zonder ongelukken zet hij deze namiddag zijn handtekening onder een huurcontract voor zes maanden. Mboyo schreeuwde vandaag in diezelfde krant nog uit dat hij graag een nieuwe kans wil krijgen in België. "Wat heeft een club die mij nu haalt te verliezen? Ik kost geen vier miljoen euro meer, hé. En ik ben nog altijd dezelfde spits", klonk het.

In 2013 betaalde KRC Genk nog vier miljoen euro aan AA Gent voor de diensten van de grillige spits. Maar bij Genk kon de tweevoudige Belgische international geen potten breken. Mboyo vertrok na anderhalf jaar al naar het Zwitserse FC Sion, maar daar heeft hij sindsdien nog geen minuut gespeeld.