Preud'homme met de handen in het haar? Amper vier fitte verdedigers bij Club Brugge, beloften springen in de bres

Club Brugge gaat komende zondag op bezoek bij Standard. In aanloop naar die wedstrijd zit Michel Preud'homme dezer dagen met de handen in het haar. Op de dinsdagtraining beschikte de coach van blauw-zwart over amper vier fitte verdedigers.

Benoit Poulain meldde zich ziek, terwijl Dion Cools uit voorzorg binnen bleef. Met Bjorn Engels, Stefano Denswil, Helibelton Palacios en de pas herstelde Laurens De Bock stonden er zo amper vier fitte verdedigers op het trainingsveld.

De jonge verdedigers Ahmed Touba, Jur Schryvers en Niels Verburgh trainden alvast mee met de grote jongens. Bij Club maken ze zich evenwel sterk dat Cools en Poulan tijdig fit geraken voor de verplaatsing naar Luik. Dat weet Het Nieuwsblad.