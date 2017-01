Antwerp verhuurt beloftevolle verdediger aan voornaamste concurrent van KFCO Beerschot-Wilrijk

Foto: © antwerp twitter

KMSK Deinze is in eerste amateur de voornaamste belager van leider KFCO Beerschot-Wilrijk. De club van trainer Regi Van Acker versterkte zich deze week met Michiel Jaeken, die voor een half seizoen wordt gehuurd van Antwerp.

Michiel Jaeken, die eerder al als amateur was aangesloten bij Antwerp, tekende gisteren een profcontract tot het einde van het seizoen bij de Great Old. De 21-jarige linksachter wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan KMSK Deinze, dat in eerste amateur uitkomt. De Oost-Vlaamse club staat er momenteel tweede op elf punten van leider KFCO Beerschot-Wilrijk.

Maandag maakte Jaeken overigens pas zijn eerste minuten bij de Antwerpse beloften na een lange blessure. "De club wenst Michiel heel veel succes toe bij deze sportieve uitdaging", staat er op de website van Antwerp.