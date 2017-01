Officieel: AA Gent stelt alweer nieuwe aanwinst voor

Foto: KAA Gent

KAA Gent greep enkele dagen geleden dan wel naast Adrien Trebel, maar in de Arteveldestad blijven ze niet bij de pakken zitten. Nadat Gent dinsdag de komst van Birger Verstraete officieel bekend maakte, volgde er woensdag opnieuw een transfer.

Via zijn officiële kanalen liet Gent weten dat de Zweed Tesfalde 'Tess' Tekie de gelederen komt versterken. De 19-jarige middenvelder ruilt Nörrkoping uit Zweden in voor een avontuur bij de Buffalo's. Tekie zette zijn krabbel onder een contract van 3,5 jaar.

"Tekie is een jonge, talentvolle middenvelder van Eritreese afkomst die op zijn achtste verhuisde naar Zweden. Vorig seizoen na Nieuwjaar debuteerde hij in het eerste elftal van Nörrkoping. Nörrkoping werd dat seizoen ook kampioen. Dit seizoen speelde hij nagenoeg alle wedstrijden. Tekie is een creatieve middenvelder met vista en een goede eindpass", klinkt het op de webstek van Gent.