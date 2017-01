Onwaarschijnlijke wending in transfersoap Belfodil: transfer naar Everton definitief van de baan, Standard loopt 12 miljoen euro mis

Foto: © photonews

Brute pech voor Standard: de transfer van Ishak Belfodil (25) naar Everton gaat niet door. De onderhandelingen tussen de verschillende partijen zijn definitief afgesprongen en zo grijpt de Luikse club zomaar eventjes naast een transfersom van 12 miljoen euro.

Een week geleden leek het nog een beklonken deal: Belfodil zou zijn kastje in de kleedkamer van Standard leegmaken en per direct aan de slag gaan bij de club waar ook Rode Duivels Kevin Mirallas en Romelu Lukaku aan de slag zijn.

Maar volgens Het Nieuwsblad is een transfer naar The Toffees nu definitief van de baan. De afronding van de transfer liet op zich wachten omdat niet iedereen bij Everton overtuigd was van Belfodils kwaliteiten.

Bovendien wilden de Engelsen een deal op hun voorwaarden. Dat wil zeggen door de juiste tussenpersonen erbij te betrekken. Iets wat de makelaars van Belfodil niet konden appreciëren en uiteindelijk één van de redenen waarom de deal werd afgeblazen.

Pech voor Belfodil, goed nieuws voor Jankovic

Pech voor Belfodil, die zijn droom om in de Premier League aan de slag te gaan, voorlopig weer moet opbergen. Pech ook voor Standard, dat voorlopig naast een transfersom van 12 miljoen euro grijpt. Goed nieuws voor Aleksandar Jankovic, want hij behoudt zijn sterkhouder momenteel gewoon. Of is het allemaal gewoon een trucje van Everton, om de prijs te laten zakken en op het einde van de transferperiode toe te slaan?