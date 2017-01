Panenka hier, rabona daar, dansmoves ginds ... het is feest bij de familie Hegerberg

Foto: © photonews

Voetbal is en blijft een sport van plezier. En dat hebben ze ook in Noorwegen meer dan begrepen. De zusjes Hegerberg op training? Dat is en blijft dolle pret. Geniet maar eens mee.

Ada Hegerberg staat te boek als een van de beste speelsters van Europa en maakt het mooie weer bij Olympique Lyon. Deze week is ze echter op oefenkamp met de Noorse nationale ploeg.

En op training was er ook eens tijd voor een leuk tussendoortje. Zo ging Ada met haar zus Andrine wat afwerken op doel. En toen kwam er zelfs een Panenka.

Hoe het allemaal afliep? Dat kan je meevolgen via het filmpje dat via de sociale media op onze tafel terechtkwam. Voetbal is en blijft vooral passie, maar die dansmoves ...