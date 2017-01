Dipje bij Real? Cristiano Ronaldo & co gaan voor de tweede keer in vier dagen de boot in

Foto: © photonews

Real Madrid heeft voor de tweede keer in vier dagen verloren. Na de competitienederlaag in Sevilla ging de Koninklijke vanavond op eigen veld onderuit tegen Celta Vigo in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Copa del Rey.

Zinedine Zidane moet het nog steeds zonder de geblesseerde Gareth Bale stellen, maar koos in de bekerwedstrijd tegen Celta Vigo wel voor een sterke formatie. Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos, Marcelo en Sergio Ramos: ze waren er allemaal bij. Alleen Karim Benzema begon op de bank.

En toch bleek het niet voldoende tegen Celta Vigo, de achtste in La Liga. De bezoekers kwamen iets na het uur op voorsprong via topschutter Iago Aspas. Marcelo maakte snel gelijk, maar linksback Johny bezorgde Celta onverwacht de zege. Onze landgenoot Theo Bongonda speelde overigens 87 minuten mee. De terugwedstrijd is volgende week woensdag in Vigo.