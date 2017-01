Belgische jeugdinternational aangeboden Achter de Kazerne, maar KV Mechelen zegt 'neen'

Foto: © photonews

KV Mechelen staat er na 21 speeldagen best goed voor in de Jupiler Pro League. De troepen van Yannick Ferrera staan knap vijfde in het klassement en in principe zal de club het met de huidige kern blijven doen.

Toch gonst het ook halfweg de transferperiode nog steeds van de geruchten. Zo wordt Mats Rits nu in verband gebracht met Standard, dat de middenvelder graag naar Sclessin zou halen.

Langs de andere kant was er dan weer sprake dat Samy Mmaee Standard zou inruilen voor De Kakkers. Volgens Het Laatste Nieuws zal het evenwel niet zover komen. De Belgische jeugdinternational werd aangeboden Achter de Kazerne, maar in principe doet Mechelen geen inkomende transfers meer.