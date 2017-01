Coopman doet het voor Essevee: "Die fles champagne geef ik niet af, zelfs niet voor meer speelminuten"

Foto: © photonews

Zulte Waregem staat een flinke stap dichter bij de finale van de Beker van België. Met dank aan Sander Coopman, die inviel en de match besliste met een belangrijk doelpunt. "Dit doet enorm veel deugd", aldus de man van de match. Die ook nog een fles champagne cadeau kreeg. "En die geef ik niet af."

Enfin, champagne? Cava van Perelada. Lekker of niet? "Dat zal nog moeten blijken. Maar ik geef de fles niet af. Deze is van mij. Houdt Francky Dury ook van champagne? Dan nog, ik hou ze bij", kon er een lachje af bij de matchwinnaar van dienst.

"Deze overwinning doet natuurlijk vooral deugd. We willen met het team naar de finale en dus waren we met zijn allen opgetogen dat we toch nog die 1-0 maakten. Het had misschien meer kunnen en moeten zijn, maar dit is een mooie uitgangspositie en een serieuze stap naar de finale."

Bekerfinale met Essevee? Zou droom zijn, want wil ook eens speelminuten op Heizel

En deze keer heeft Coopman een doel. Hij klopt al eventjes aan de deur van de ploeg en heeft al flink wat invalbeurten weten te scoren bij Essevee. Een basisplaats lijkt dichtbij, zeker nu hij ook zijn tweede belangrijke doelpunt maakte. "Ik doe gewoon altijd mijn best en zo blijf ik mijzelf natuurlijk tonen."

De bekerfinale? Dat zou een droom zijn: "Ik was er al twee keer bij met Club Brugge, maar toen zat ik op de bank. Nu zou ik in de bekerfinale misschien eens speelminuten kunnen maken. Vijf of tien minuten, het zou meer zijn dan in die finales met Brugge. Maar meer mag natuurlijk altijd." Het moge duidelijk zijn: Coopman vertrok gelukkig naar huis.