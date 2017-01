Voormalige Rode Duivel werkt nu als postbode: "Ik vind het contact met de mensen heel leuk"

Hij speelde zestien keer voor de Rode Duivels en maakte jarenlang indruk in de Eredivisie bij AZ en Feyenoord. Maar tegenwoordig voetbalt de 34-jarige Stein Huysegems bij eersteprovincialer FC Berlaar-Heikant. Hij verdient zijn boterham tegenwoordig als postbode.

Toen Huysegems in 2014 na een avontuur in Nieuw-Zeeland terugkeerde naar België stonden de clubs niet in de rij. "Als je daar gevoetbald hebt, denken ze dat je niet meer over dezelfde kwaliteiten beschikt als voorheen. Ik moest mijn vizier noodgedwongen richten op ploegen uit lagere reeksen en tekende een tweejarig contract als semiprof bij Dessel Sport", vertelt Huysegems in Sport/Voetbalmagazine.

Geplaagd door blessures werd het bij Dessel geen succes. Huysegems zei het profbestaan vaarwel, trok naar eersteprovincialer Berlaar-Heikant en koos voor een job als postbode. "Om vier uur sta ik op en een uurtje later begint mijn werkdag. Eerst verdeel ik de kranten, dan sorteer ik de post en tot slot breng ik die met mijn mobylette rond. Je komt met veel mensen in contact en dat vind ik heel leuk."