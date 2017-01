Er mag één man (misschien twee) vertrekken bij Anderlecht, Van Holsbeeck zoekt oplossingen

Anderlecht heeft twee inkomende transfers gerealiseerd. Op uitgaand vlak hoeft er niet veel verwacht te worden. "We hebben iedereen duidelijk laten weten dat er niemand weg mag", aldus Van Holsbeeck. Behalve één man...

Stéphane Badji heeft geen toekomst meer bij paars-wit nu Adrien Trebel de rangen versterkt heeft. Hij mag in januari weg, maar dat wordt nog niet zo makkelijk. "Ik ben een oplossing aan het zoeken. Op uitleenbasis of een verhuur? Als ik hem voor tien miljoen kan verkopen, zal ik dat niet nalaten. Maar dat wordt moeilijk. Het mag allebei natuurlijk."

Daarnaast is er nog één dossier dat voor moeilijkheden zorgt. "Als er alsnog een nieuwe doelman komt, moet ik een oplossing zoeken voor Davy Roef", geeft Van Holsbeeck toe. "Of dat op het einde van de maand nog gaat lukken? Dat is mijn job hé."