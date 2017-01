Is men bij Anderlecht bevreesd voor een nieuw Defour-scenario? Van Holsbeeck geeft aan waarom de transfer van Trebel een héél ander verhaal is

Foto: © photonews

Adrien Trebel is dé middenvelder waar Herman Van Holsbeeck sedert het vertrek van Steven Defour naar zocht. De vergelijking met de Rode Duivel is om verschillende redenen snel gemaakt, maar de Anderlecht-manager ziet het anders.

Een pitbull op het middenveld met een Standard-verleden die dezelfde rol als Defour vertolkt. Het hoeft niet te verbazen dat Trebel werd aangekondigd als de 'nieuwe Defour'. De middenvelder die nu voor Burnley uitkomt was niet bij iedere paars-witte fan geliefd? Vreest men in de Brusselse gelederen niet voor een gelijkaardig scenario?

"De context van deze transfer is hélemaal anders dan die van Defour indertijd", vertelde Van Holsbeeck woensdag op de persvoorstelling. "Bij Defour speelde het emotionele aspect mee na de zaak Wasilewski. Dat heb ik misschien onderschat. De transfer van Trebel daarentegen heeft daar niets mee te maken."

Het emotionele aspect van de zaak Wasilewski heb ik misschien onderschat - Herman Van Holsbeeck

"Kritiek is er in een mercato altijd. Als ik een buitenlander ga halen, is het niet goed. Als ik iemand van de concurrentie transfereer, is het ook niet goed. In het verleden hebben al genoeg spelers voor meerdere Belgische topclubs gespeeld, die de omgekeerde beweging maakten. Denk maar aan Dieumerci Mbokani of Jelle Van Damme."