"Ik was niet over alle trainers bij Club Brugge even tevreden, maar Preud'homme stak er in ieder geval ver bovenuit"

Foto: © Photonews

Michel Preud'homme leidde Club Brugge vorig seizoen naar de langverwachte titel. De Luikenaar maakte zich op die manier zowat onsterfelijk in en rond het Jan Breydelstadion. Ook ex-speler Vadis Odjidja zag meteen dat Preud'homme een goede trainer is.

Odjidja heeft nog steeds contact met de man die Club Brugge vorig seizoen naar de titel leidde. “Af en toe sturen we berichtjes om te zien hoe het gaat. Nu gaat het zowel met hem als met mij heel goed”, lacht de middenvelder in Het Laatste Nieuws.

“Met Michel erbij waren we destijds wellicht sneller kampioen geworden met Club. Hij bepaalt heel veel en nu is het rustig in Brugge. In mijn tijd was het altijd rumoerig en waren er heel veel veranderingen. Ik was niet over alle trainers even tevreden, maar Preud’homme stak er in ieder geval ver bovenuit.”