Van het Kuipje naar Breda, Verschueren maakt indruk bij NAC: "Jammer dat talenten niet meer kansen krijgen in België"

Foto: © Photonews

De Nederlandse Jupiler League bulkt ook dit seizoen van het Belgische talent. Een van onze landgenoten die zijn geluk ging beproeven bij onze Noorderburen, is Arno Verschueren. Verschueren ruilde Westerlo in voor NAC Breda, waar hij wél kansen krijgt.

Verschueren speelde vorig jaar nog bij KVC Westerlo. Hij stond er te boek als een groot talent, maar kreeg nauwelijks kansen. Bij NAC Breda is dat wel even anders. Veertien keer stond Verschueren er al aan de aftrap.

“Ik ben hier heel goed terechtgekomen”, vertelt Verschueren aan Voetbalkrant.com. “In het begin was het even aanpassen, maar het is niet zo ver van huis en zo viel alles snel in zijn plooi. Toen ik hier tekende, woonde ik nog bij mijn ouders, maar dat was toch een uur rijden. Nu woon ik alleen, op zo’n twintig minuten van de club. Dat is ideaal, zo hoef ik niet te lang in de wagen te zitten.”

"Misschien werd er bij Westerlo toch te veel naar namen en leeftijden gekeken" - Arno Verschueren

Bij Westerlo kreeg Verschueren bitter weinig kansen, ondanks het feit dat hij er te boek stond als een groot talent. “Het was een moeilijke situatie om jonge spelers in de ploeg te brengen. Dat was ook de uitleg die ik kreeg van de trainer. Ik begrijp dat wel, maar misschien werd er bij Westerlo toch iets te veel naar namen en leeftijden gekeken.”

“In Nederland is dat helemaal anders. Goed trainen staat hier gelijk aan spelen. Het valt hard op dat hier niet naar namen gekeken wordt. In België krijgt eigen jeugd nog steeds te weinig kansen, denk ik. Dat is jammer, want er loopt toch veel talent rond in ons land.”

Ondanks de weinige kansen die hij er vorig jaar kreeg, wilde Verschueren het dit seizoen aanvankelijk nog bij Westerlo proberen. “Maar ik voelde de bui al hangen tijdens de voorbereiding. Het zou hetzelfde verhaal als vorig seizoen zijn. Ik moest dus op zoek naar een oplossing.”

"Ik sprak met Belgische clubs, maar de stap naar Nederland was de juiste" - Arno Verschueren

“Er was vorig jaar al sprake van NAC en dus verliepen de onderhandelingen nu vrij vlot. Ik lag nog één jaar onder contract bij Westerlo en heb ook met Belgische clubs gesproken, maar de stap naar Nederland zetten was op dit moment in mijn carrière meer aangewezen.”

“Wie weet keer ik op termijn wel terug naar de Jupiler Pro League. Ik sluit niets uit. Maar laat me hier eerst maar wat ervaring opdoen. Ik ben blij dat ik al wat kansen heb gekregen en wil me nu verder ontwikkelen.”