'Verraste' Schrijvers: "Had het seizoen gerust bij Waasland-Beveren willen uitdoen, maar..."

Siebe Schrijvers ruilde Waasland-Beveren in voor zijn moederclub KRC Genk. De aanvaller was van plan om het seizoen uit te doen op de Freethiel, maar een gesprek met kersvers Genk-coach Albert Stuivenberg deed hem van gedachten veranderen.

“Ik was verrast dat Genk me nu al terug wou, al spraken mijn statistieken in mijn voordeel. Genk zette me niet onder druk. Ik voelde me altijd goed bij Waasland-Beveren en had het seizoen hier gerust willen uitdoen, maar na mijn gesprek met de nieuwe trainer van Genk ben ik van gedacht veranderd”, zegt Schrijvers in Het Laatste Nieuws.

“Nu ‘nee’ zeggen en daar dan in de zomer spijt van hebben, zou niet goed zijn. Ik heb nog een korte speech gehouden in de kleedkamer en iedereen bedankt. Ze begrijpen stuk voor stuk mijn keuze. Ik ga elke wedstrijd duimen voor hen en geloof in de goede afloop.”

"Ik ga vol de concurrentie aan" - Siebe Schrijvers

Bij Waasland-Beveren was Schrijvers zowat de belangrijkste speler, bij Genk zal dat – zeker in het begin – anders zijn. “Het zal moeilijk zijn om minuten te maken. Wie ik uit de ploeg ga spelen, weet ik niet, maar ik ga vol de concurrentie aan. Ik kijk er enorm naar uit”, besluit de aanvaller.