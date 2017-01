VIDEO:Trainer van Sporting Gijón weigert ontslagvergoeding uit liefde voor de club en barst in tranen uit

Foto: © photonews

Clubliefde, het bestaat wel degelijk. Abelardo Fernández werd deze week ontslagen als coach van Sporting Gijón, maar de trainer weigerde een riante ontslagvergoeding uit loyaliteit naar de club van zijn hart.

Het bestuur van Sporting Gijón heeft deze week afscheid genomen van trainer Abelardo Fernández. De clubleiding vond dat er moest ingrijpen worden na zeven nederlagen in de laatste acht competitiewedstrijden. Gijón zakte daardoor immers naar de 18de plaats in La Liga. Abelardo kreeg een ontslagvergoeding van zo'n 4 miljoen euro, maar wil dat bedrag niet aanvaarden. "Er zijn belangrijkere dingen dan dat geld. De loyaliteit naar mijn club gaat boven alles", zei een geëmotioneerde Abelardo.

Abelardo, geboren en getogen Gijón, heeft nauwe banden met Sporting. Hij doorliep de jeugdopleiding en speelde daarna vijf jaar als centrale verdediger in het eerste elftal. In 1994 verhuisde Abelardo naar Barcelona waar hij acht jaar bleef. In 2008 keerde hij terug naar Gijón als trainer van het B-elftal, in 2014 werd hij gepromoveerd tot hoofdtrainer. Het bestuur benadrukte dat Abelardo altijd welkom zal zijn bij de club. "Dit is zijn huis."