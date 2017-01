Liverpool, mét Origi, heeft weinig overschot in beker-replay tegen vierdeklasser Plymouth

Tien dagen geleden kon Liverpool op Anfield Road niet scoren tegen Plymouth Argyle in de FA Cup. De club uit de League Two dwong zo een replay af, maar ging vanavond strijdend ten onder. De Reds haalden het met 0-1.

Liverpool-coach Jurgen Klopp was gewaarschuwd na de 0-0 in de thuiswedstrijd tegen Plymouth, maar ook in de replay koos de Duitser voor een onuitgegeven elftal. Simon Mignolet zat op de bank, sterkhouders als Lallana, Firmino en Henderson werden niets eens in de wedstrijdselectie opgenomen.

Divock Origi stond wel 90 minuten tussen de lijnen. De Rode Duivel zag hoe Lucas Leive, voor de gelegenheid centrale verdediger, de score opende na nog geen twintig minuten. Maar verder dan dat ene doelpunt kwamen de Reds niet. En zo gaan ze met het schaamrood op de wangen door naar de volgende ronde van de FA Cup.

Ook het Newcastle United van Matz Sels had een replay nodig om de volgende ronde te bereiken. De Magpies klopten in eigen huis reeksgenoot Birmingham met 3-1. Eersteklasser Southampton schakelde pas in de blessuretijd Championship-tegenstander Norwich uit. Shane Long maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

