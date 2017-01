Volg Zulte Waregem - Eupen hier LIVE!

Foto: © Photonews

Nog 180 minuten bikkelen en de tickets voor het Koning Boudewijnstadion en de bekerfinale kunnen worden gekocht. Dansen rond het atomium en op het einde van de rit misschien wel met een prijs afzakken: wie droomt er niet van? En toch: op woensdagavond wacht mogelijk een desolaat Regenboogstadion.

Maar dat is misschien niet eens zó onlogisch. Het is bitter, bitter koud. De wedstrijd komt op televisie. En vooral: in het midden van een werkweek en voor de (schoolgaande) jeugd ook examenperiode vond men er niet beter op dan de wedstrijd om 20.45 uur te laten aanvatten.

Gelukkig geen verlengingen, want er volgt nog een terugmatch. Maar vanuit de Oostkantons - raken zij voor 2 uur 's nachts terug thuis? - moet ook niet meteen een vol uitvak verwacht worden. "Ik reken erop dat iedereen die naar de bekerfinale in Brussel wil gaan kijken er ook woendag is om ons te steunen", klonk het eerder al bij Francky Dury op de webstek van Essevee.

Maar vol zal het dus zeker niet zitten. "De fans willen allemaal graag naar die finale. Maar ze kunnen daar voor een deel ook zelf voor zorgen, door ons naar succes te stuwen", is de oefenmeester in Het Laatste Nieuws kritisch. "Ik hoopte op een vol huis en had toch wel wat meer volk verwacht."

En hij ging verder: "Of is er veldrijden op televisie misschien? Ach, ze zullen altijd wel een reden vinden om niet te moeten komen. Maar de spelers zijn gretig en we willen voorbij Eupen." Bij Essevee is werkelijk iedereen fit na een goede winterstage, Eupen mist nog steeds Timmermans, Kenne en Mouchamps. Maar in de Oostkantons zijn ze niet bang: "We maken een kans!"

Trekt de thuisploeg aan het langste eind?

