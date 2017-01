Volgen Belgische eersteklassers het voorbeeld van Juventus? Deze logo's zouden het gevolg kunnen zijn

Juventus stelde maandagavond zijn nieuwe logo voor aan het grote publiek. De Italiaanse topclub zei zijn vertrouwde embleem vaarwel en ruilde dat in voor een strak en modern exemplaar.

Niet iedereen vond het nieuwe logo echter even geslaagd. Op de sociale media was er de voorbije dagen heel wat te doen omtrent de nieuwe versie van het clubembleem.

Maar wat als… onze Belgische eersteklassers het voorbeeld van Juventus zouden volgen en hun vertrouwde logo zouden inruilen voor een embleem à la Juve?

Wij namen de proef op de som en maakten op basis van de eerste letter van onze clubs (de eerste zeven in de stand, nvdr.) een nieuw logo. Eerlijk? We hopen dat onze eersteklassers vasthouden aan hun oude clubembleem. Het resultaat wilden we u evenwel niet onthouden.

Voor Club Brugge kwamen we uit bij een blauw-zwarte 'C' als logo. De landskampioen zou zelfs nieuwe T-shirts kunnen lanceren.

Zo zou het logo van Anderlecht er kunnen uitzien:

Het nieuwe logo van Zulte Waregem ziet er als volgt uit:

En wat dan te denken van het nieuwe clubembleem van KV Oostende?

En wat als... De indiaan uit het logo van KAA Gent zou verdwijnen?

Ook bij Standard kan het logo moderner:

Het resultaat bij KV Mechelen:

En tot slot Charleroi. Een logo dat door het gebruik van de zwarte en witte kleuren al snel doet denken aan Juventus:

KRC Genk heeft niet meteen een nieuw logo nodig. De Limburgers pakten niet zo lang geleden uit met een - écht - nieuw exemplaar: