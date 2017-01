Supportersdebat G5: Vandaag, de overvolle kalender: meningen en oplossingen

Foto: © photonews

Er zijn dit seizoen al heel wat thema's aangesneden en in de voetbalwereld werd daar telkens op gereageerd. Maar één partij - een héél belangrijke - wordt dikwijls over het hoofd gezien. Wij lanceren deze week ons grote supportersdebat. Vandaag: wat denken jullie over de kalender?

Wij vroegen aan supporters van de G5 (het zou anders veel te lang worden) een aantal vragen over de kalender.

Wat vinden jullie over midweekvoetbal? En is maandagavondvoetbal een optie?

Zit de kalender te vol? Is kerstvoetbal nodig?

Welke dag willen jullie het liefst voetbal zien?

Anderlecht, Patrick Uyttersprot

"Ik heb daar een eerder rare mening over. Midweekvoetbal is voor supporters altijd moeilijk, maar het gezaag van de clubs over vermoeidheid vind ik dan weer zever. Die play-offs vind ik veel erger. De grote clubs spelen het hele seizoen met de handrem op om klaar te zijn tegen die laatste tien matchen. Op zich steekt de kalender goed in elkaar, maar ik zou graag een normale competitie zien, met een ploeg of twee meer."

AA Gent, Ben De Bruyne

"De meest fanatieke Buffalo's die alle verplaatsingen doen, die passen hun agenda aan aan de voetbalkalender. Dus hoe moeilijk het ook moge zijn; de supporters gaan zich denk ik wel aanpassen. Al is de vraag of dit lukt voor elke affiche en het zou natuurlijk zonde zijn dat er supporterclubs in de problemen komen indien ze hun bussen niet vol krijgen. Nadeel is wel dat het voor gezinnen en kids een stuk moeilijker wordt."

"Voor ons als sfeergroep (Buffalo Indians) is zo een winterpauze enerzijds wel welkom, even op adem komen én met iets minder druk sfeeracties voor later op het seizoen organiseren. Anderzijds betrap ik er mijzelf op dat ik nu in de winter het Engels voetbal meer volg, dus eigenlijk is mijn voetbalmicrobe onverzadigbaar en kan je misschien zelfs de vraag stellen of er wel een winterstop nodig is. Door in januari meer te spelen kan je in december de matchen ook meer spreiden. En wanneer voetbal? Gezien de voorbereiding en de kinderen is zaterdagavond wel het best."

KRC Genk, Rudy Claessens

"Midweekvoetbal? Afschaffen die handel. Het is zo al vechten tegen de bierkaai om mensen midweeks mee te krijgen door de TV-uitzendingen. Maandagvoetbal is geen oplossing, dan nog liever zondagmiddag om 15 uur zoals vroeger."

"Kerstvoetbal? Ik ben tegen de play-offs en dus ook tegen kerstvoetbal. Ruim 85 procent van onze voetballers zijn buitenlanders. Met de kerstdagen mogen die bij hun familie zijn. dan mogen ze bij hun familie zijn. Zaterdagavond blijft de aantrekkelijkste dag voor een voetbalmatch."

Patrick Eeckhout, voorzitter supportersfederatie Club Brugge

"We zitten met een drukke kalender, dus het is misschien wel logisch dat er midweekvoetbal is. Maar de kalendercommissie zou dan minstens rekening moeten houden met de verplaatsingen. Op een vrijdagavond, zondagavond of in de week naar Eupen of Genk is voor Bruggelingen die moeten werken of van het werk komen erg lastig.

Zondagnamiddag blijft wat mij betreft het ideale moment om te voetballen. Maandagavond? Neen, dat is het probleem opnieuw verleggen en dat is zeker geen oplossing. We zien het in de vakanties en op zondag dat er meer jeugd komt kijken, dus daar moeten we aan werken. Kerstvoetbal? Daar heb ik minder problemen mee, de spelers kunnen aansluiten een weekje op verlof voor ze naar de stage vertrekken, dus dat kan wel in de volle kalender.

Standard, Eddy Janssis

"Wij vinden midweekwedstrijden niet oké. Er zijn nog veel te veel mensen die werken en niet aanwezig kunnen zijn. Zeker de verplaatsingen zijn een absolute ramp. Kerstvoetbal vinden we ook niet nodig. Dat moet een periode zijn voor familie en vrienden, niet voor voetbal. Als we mogen kiezen, zou Standard altijd op zaterdagavond spelen. Dat is het beste moment."