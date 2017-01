Xabi Alonso (35) kondigt voetbalpensioen aan, ook ploegmakker overweegt om een punt achter zijn carrière te zetten

Foto: © photonews

Xabi Alonso zal na dit seizoen een punt zetten achter zijn carrière. De Spaanse middenvelder/verdediger van Bayer München zou het bestuur en de technische staf van de Duitse club op de hoogte hebben gebracht van zijn beslissing.

De immer stijlrijke Xabi Alonso hangt na dit seizoen zijn schoenen aan de haak. Het contract van de 35-jarige Spanjaard zou bij Bayern hoe dan ook eind juni aflopen. Alonso speelde bijna 100 competitiewestrijden voor de Beierse grootmacht. Voordien was hij ook al succesvol bij Real Madrid en Liverpool. Hij won o.a. twee keer de Champions League, talloze landstitels en het WK met Spanje.

Alonso is overgiens niet de enige routinier die wil stoppen. Ook Bayern-boegbeeld Philipp Lahm zou overwegen om een punt achter zijn carrière te zetten. Hij heeft al met het bestuur over de toekomst gesproken en zou een van de kandidaten zijn om de nieuwe sportief directeur te worden. Lahm is 33 en heeft in München nog een contract tot 2018.