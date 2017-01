De opdracht van Oostende is duidelijk: "We scoorden dit seizoen nog maar één keer niet"

De opdracht voor KV Oostende is simpel als de ploeg de finale van de Croky Cup wil halen: scoren en liefst ook meteen de nul houden in de Cristal Arena van KRC Genk.

Yves Vanderhaeghe weet meteen wat zijn ploeg moet doen om geschiedenis te schrijven. "Het klopt dat we in Limburg zullen moeten scoren. Daar kunnen we niet omheen."

Maar laat dat nu net één van de sterke punten van de Kustboys zijn. "We hebben dit seizoen in één wedstrijd de weg naar doel niet gevonden", is de coach duidelijk. "Dat was op het veld van Club Brugge."

Met andere woorden: KRC Genk is gewaarschuwd. Al weten de blauwhemden ook wel dat Oostende gisteren nooit het ware gedaante heeft getoond. "Het was inderdaad niet onze beste dag."

Het liep telkens al fout bij de eerste pas - Yves Vanderhaeghe

"Het liep telkens al fout bij de eerste pas", besluit Vanderhaeghe. "Ook bij het tegendoelpunt worden fouten gemaakt. Maar langs de andere kant moeten we toegeven dat Genk kansen genoeg heeft gekregen."