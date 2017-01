Ibrahimovic is al 35, maar... 'Manchester United heeft nog wilde plannen met de Zweedse superster'

Wie voor aanvang van het seizoen dacht dat Zlatan Ibrahimovic zou falen in de Premier League, had het bij het verkeerde eind. De inmiddels 35-jarige Zweed paste zich snel aan aan de Engelse competitie en groeide snel uit tot één van de uitblinkers.

Hoe lang Ibracadabra zijn huidige niveau nog kan vasthouden, is niet duidelijk. De Zweed wordt er natuurlijk niet jonger op. Toch zouden ze bij Manchester United nog wilde plannen hebben met hun aanvalsleider, die dit seizoen al veertien keer tot scoren kwam in de Premier League.

Volgens The Sun wil het bestuur van The Red Devils nog met Zlatan doorgaan tot die 37 jaar oud is. Bij United schat men de prestaties op het veld, maar ook de aanwezigheid naast het veld van Ibrahimovic duidelijk naar waarde. Als de Engelse topclub in zijn opzet slaagt, tekent Zlatan binnenkort een nieuw contract tot de zomer van 2017.