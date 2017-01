Wilde hij een transfer naar Gent en vervolgens Anderlecht forceren? Trebel legt uit waarom hij zijn kat stuurde naar de stage van Standard

Foto: © photonews

De transfer van Adrien Trebel had heel wat voeten in de aarde. De Fransman stuurde zijn kat naar het oefenkamp van Standard om zijn transfer te forceren. Dat ziet de middenvelder anders.

De 25-jarige Trebel koos er naar eigen zeggen bewust voor om de stage links te laten liggen. "Daar was een kleine miscommunicatie over", kwam de Anderlecht-transfer woensdag terug op op zijn afwezigheid.

Als we niet Europees overwinterden, mocht ik vertrekken. Daar waren duidelijke afspraken over. - Adrien Trebel

"Als we niet Europees overwinterden, wat niet gebeurde, zou ik tijdens de winter kunnen vertrekken. Daar waren duidelijke afspraken over gemaakt", aldus Trebel. "Het leek me daarom beter om niet mee naar Spanje af te zakken en in m'n eentje de tweede seizoenshelft voor te bereiden. Zo was de situatie voor alle partijen duidelijk."

"Ik wou geen foute indruk geven, integendeel. Het ging om een misverstand. Dat Standard en Anderlecht uiteindelijk tot een akkoord kwamen, geeft blijk van professionalisme."