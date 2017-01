Anderlecht bijzonder fier over één feit in 'dossier Trebel'

Herman Van Holsbeeck is terecht fier op de transfer van Adrien Trebel. Nochtans was die al sinds september in beeld bij paars-wit, maar de grootste genoegdoening halen ze in Brussel uit het feit dat de transfer niet uitlekte.

Bij een grote club als Anderlecht is het niet makkelijk om transfers verborgen te houden voor de buitenwereld. Zeker bij Anderlecht, waar Herman Van Holsbeeck zich al jaren opwindt over het uitlekken van transfers. Naar eigen zeggen is hij zo al een paar grote vissen misgelopen.

Maar de transfer van Adrien Trebel kwam voor iedereen als een verrassing. En daar heeft Van Holsbeeck lessen uit getrokken. Roger Vanden Stock was de enige andere man die op de hoogte was. Maar hij moet nog altijd zijn fiat geven bij elke transfer en de tandem vertrouwt elkaar ook blindelings.