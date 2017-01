Anderlecht denkt nu nog niet aan Meïté, maar later...

Foto: © photonews

Anderlecht werd onlangs nog gelinkt aan Soualiho Meïté, maar die interesse bleek toch maar heel vaag te zijn. Nu toch nog, want in de zomer, dat blijkt een andere zaak te zijn.

Anderlecht polste vrijblijvend bij de manager van Meïté. "Het is mijn job om zulke dossiers te kennen. En ik kan zeggen dat een transfer in de winter niet aan de orde kon zijn", aldus Herman Van Holsbeeck. "Later? Dat zullen we dan wel zien."

Maar toch is er interesse. Het zou Anderlecht nu enorm veel geld gekost hebben omdat ze zowel Zulte Waregem als Lille een vergoeding moesten betalen. Tijdens de zomer moeten ze enkel onderhandelen met de Franse club, aangezien Meïté gehuurd wordt zonder aankoopoptie. En gezien de relatie tussen Zulte en Anderlecht zijn dat veel makkelijkere onderhandelingen.