Zware knieblessure is een unicum voor de man van staal Björn Vleminckx: "Dit is de eerste keer in veertien jaar profvoetbal"

Foto: © photonews

Björn Vleminckx scheurde afgelopen zondag op bezoek bij Cercle Brugge de mediale band van zijn rechterknie. De diagnose was hard, want de Antwerp-aanvaller staat twee tot drie maanden aan de kant. Dat overkwam hem nooit eerder.

De 31-jarige Vleminckx heeft er al een indrukwekkende profcarrière opzitten sinds 2002, toen hij door toenmalig T1 Herman Helleputte bij de hoofdmacht van KSK Beveren werd gehaald. Nadien volgden passages bij Oostende, KV Mechelen, NEC Nijmegen, Club Brugge en enkele jaren in Turkije, om uiteindelijk bij Antwerp te belanden.

In al die jaren liep Vleminckx nooit een zware blessure op. "Dit is de eerste keer in veertien jaar profvoetbal", geeft Vleminckx aan bij Voetbalkrant.com. "Bij Club stond ik wel eens een week aan de kant met last aan de adductoren, maar verder bleef ik gespaard van ernstige kwetsuren."

Ik sta er niet te veel bij stil, blessures horen nu eenmaal bij het voetbal - Björn Vleminckx

"Weinig voetballers kunnen dat over een carrière van zoveel jaar zeggen. Ik sta er niet te veel bij stil dat dit me nu overkomt. Blessures horen nu eenmaal bij het voetbal", beseft Vleminckx.

Morgen heeft de Witte van Puurs het nog over zijn revalidatie en zijn ambitie voor de rest van het seizoen.