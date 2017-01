Broers Deschacht riskeren buitengewoon hoge geldstraf van 200.00 euro: "En dat voor een gokje van 200 euro? Kom nou"

Er komt stilaan een einde aan het gokonderzoek rond Olivier Deschacht. De Kansspelcommissie wil de Anderlecht-verdediger nu een gigantische boete opleggen.

De Kansspelcommissie wil Deschacht beboeten voor zijn illegale gokgedrag met een geldstraf van 100.000 euro. Dat geldt eveneens voor zijn broer Xavier meldt Het Nieuwsblad. Dat vindt men bij de familie veel te hoog. Oostende-speler Knowledge Musona moest immers slechts 3.000 euro ophoesten, al zou het in dit geval voor 'ernstigere feiten' gaan.

Geen grootverdiener

Deschacht gaat nu deze lachwekkend hoge boete aanvechten. "“Hij had zich wellicht wel neer­gelegd bij een minder zware boete omdat dan de hele heisa voorbij zou zijn", klinkt het in zijn entourage. "Maar een boete van 100.000 euro voor weddenschappen met een inzet van hooguit 200 euro waar hij nooit een cent aan heeft verdiend? Kom nou. Olivier is ook niet de grootverdiener van eerste klasse, hoor.”

Olivier Deschacht verdient bij Anderlecht één miljoen euro per jaar. Zijn broer Xavier 2.000 euro per maand.