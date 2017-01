'Chelsea, Bayern München, Juventus en de twee topclubs uit Manchester staan in de rij voor gewilde Rode Duivel van 100 miljoen'

Foto: © photonews

Staat er een Rode Duivel op het punt om binnenkort een grote transfer te realiseren? Het zou best kunnen. Volgens de laatste berichten zouden Chelsea, Bayern München, Juventus en de twee topclubs uit Manchester in de rij staan om Yannick Carrasco aan te trekken.

Het is Don Balon dat met het nieuws op de proppen kwam. Het Spaanse medium weet dat Chelsea, Bayern München, Juventus, Manchester United én Manchester City allen onderzoeken of ze Carrasco kunnen wegplukken bij zijn huidige werkgever Atlético Madrid.

Makkelijk wordt dat echter niet. Onze landgenoot zette onlangs zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2022 in Madrid kan houden. Bovendien staat er in die verbintenis een afkoopclausule van – houdt u vast – 100 miljoen euro.

Chelsea wil binnenkort aankloppen bij Atlético

Een serieuze transfersom, maar volgens The Daily Star zou Chelsea bereid zijn om het bedrag over te schrijven op de bankrekening van Atlético. The Blues zijn overtuigd van de Carrasco’s kwaliteiten en zouden na afloop van het huidige seizoen in Madrid gaan aankloppen om de onderhandelingen op te starten.