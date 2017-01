KBVB kondigt grondige hervormingen door omtrent arbitrage in België

De KBVB heeft vandaag een persconferentie gegeven over de toekomst van de arbitrage in België. Het belangrijkste punt: de oprichting van een strategisch bureau voor de arbitrage op initiatief van het Uitvoerend Comité van de KBVB.

De leden die zetelen in dit strategisch bureau zijn François De Keersmaecker (Bondsvoorzitter van de KBVB), Koen De Brabander (secretaris-generaal van de KBVB), Gérard Linard (lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB), Johan Verbist (coördinator arbitrage voor het profvoetbal KBVB), Pierre François (CEO van de Pro League), Benny Mazur (vertegenwoordiger van Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse vleugel) en David Delferière (vertegenwoordiger van de ACFF, de Waalse vleugel).

Johan Verbist wordt dan weer voltijds de hoofdverantwoordelijke van de arbitrage. "Hij kan zich op die manier volledig focussen op de verdere progressie van de arbitrage en de best mogelijke begeleiding voor onze scheidsrechters", klinkt het bij de KBVB.

De Bleeckere en videorefs

Frank De Bleeckere zal ook opnieuw deel uitmaken van het bureau arbitrage om onder meer de beloftevolle scheidsrechters te coachen en hen progressie te laten maken in de hiërarchie. Hij zal tevens een rol bekleden in het panel experten om onder andere de Belgische arbitrage te doen evolueren in de richting van de semi-professionalisering.

Bovendien moet worden benadrukt dat de Belgische Voetbalbond vooruitgang blijft boeken in het dossier van de video-assistentie voor de arbitrage. Na verschillende leveranciers te hebben uitgetest, viel de keuze op een technische operator, met name Evertz. Na afloop van het seizoen 2016/2017 in de Jupiler Pro League zal de video-assistentie « offline » tijdens 40 wedstrijden van dit kampioenschap zijn uitgetest.

Wat het volgende Jupiler Pro League seizoen betreft, zullen 48 wedstrijden het voorwerp uitmaken van deze testfase, maar ditmaal « online » met een rechtstreekse invloed op het verloop van deze wedstrijden. Het is belangrijk te benadrukken dat het nog steeds een pilootproject is en dat na afloop van de testfase op het einde van volgend seizoen, I.F.A.B. eind juni 2018 er alle nuttige gegevens van zal analyseren en de toegevoegde waarde van deze technologie voor de arbitrage zal beoordelen.