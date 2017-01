Primeur: OH Leuven heeft nieuwe trainer (met veel ervaring in België) beet

OH Leuven was de voorbije dagen op zoek naar een opvolger voor de ontslagen Emilio Ferrera. De zoektocht is over, want de tweedeklasser heeft een nieuwe T1 beet. Dennis Van Wijk wordt de nieuwe coach van OHL, dat vernam onze redactie uit betrouwbare bron.

Van Wijk was één van de namen die op de shortlist van OH Leuven stond. Samen met Bob Peeters, Fred Vanderbiest, Karel Fraeye en Glen De Boeck was de Nederlander in beeld om de nieuwe oefenmeester aan Den Dreef te worden.

Van Wijk haalde het uiteindelijk van zijn Belgische collega's. Onze redactie vernam uit goede bron dat Van Wijk de nieuwe trainer van OHL wordt. De man die in het verleden onder meer bij Roeselare, Bergen Antwerp, Westerlo, Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk aan de slag was, moet nu voor de kentering zorgen bij OH Leuven.