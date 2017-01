Ex-ploegmaat van Witsel hengelt via Instagram naar een transfer richting China

Dat Axel Witsel in China de jackpot heeft gewonnen, steekt blijkbaar de ogen uit van ex-ploegmaats. De Italiaan Domenico Criscito, een voormalige ploegmakker van Witsel bij Zenit, solliciteerde via Instagram bij de coach van de Chinese club.

Fabio Cannavaro is de nieuwe trainer van Axel Witsel. De Italiaanse ex-wereldkampioen en winnaar van de Gouden Bal in 2006 plaatste drie dagen geleden een foto van zijn nieuwe sterspeler op Instagram met de boodschap: "Welkom bij de Tianjin Quanjian familie."

Domenico Criscito reageerde op de foto van zijn landgenoot: "Heb je geen verdediger nodig?" Quanjian-coach Cannavaro antwoordde meteen: "Misschien, mijn vriend." Of Criscito bij Quanjian ook effectief herenigd zal worden met zijn voormalige ploegmakker Witsel, is maar zeer de vraag. Het is wel opvallend dat de verdediger van Zenit zo ostentatief naar een transfer hengelt.