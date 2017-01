Geen reden tot paniek bij Genk: "Het laatste wat hij moet doen, is kwaad zijn"

Foto: © Photonews

Racing Genk ging met een gelijkspel weg uit Oostende. Dat is op zich een goed resultaat, want thuis kunnen ze de bekerfinale veiligstellen. Al hadden de Limburgers het al kunnen maken. Analist Gert Verheyen is niet zo kritisch over het gebrek aan efficiëntie.

Verheyen geeft Stuivenberg immers tijd. "Ik heb dinsdag ook gezien dat Genk in Oostende vijf honderdprocentkansen kreeg. En dat het uit al die doelkansen slechts één doelpunt puurde. Samatta en Bailey lieten het afweten. In de competitie zou dit weer twee punten hebben gekost. Maar goed, je gaat mij niet horen verkondigen dat dit een veeg teken is met het oog op wat nog komen gaat", zegt hij het in Het Belang van Limburg.

Er is dus geen reden tot paniek. "Samatta kan wel degelijk een goal maken. Bailey ook, dat heeft hij in Europa laten zien. Het laatste wat een coach nu moet doen, is kwaad zijn op die spelers. Dat kan zelfs averechts uitpakken. Ik spreek uit ervaring. Als coach zou ik de klemtoon leggen op het goeie spel."