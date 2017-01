Goalgetter De Belder is de kracht van Lierse: "Eindelijk coaches die in me geloven"

Foto: © photonews

Lierse verloor vorig weekend de koppositie aan Antwerp en zit nu in de sandwich tussen rivalen Antwerp en Roeselare. Topschutter Dylan De Belder maakt de balans op.

"We zijn de eerste plaats kwijt maar dat wil niets zeggen", aldus De Belder in een gesprek met Voetbalkrant.com. "In de eerste ronde stonden we de hele tijd op de eerste plaats en wonnen we toch niet. Aan het eind willen we en moeten we daar staan."

"We moeten ook nog tegen Roeselare en Antwerp spelen, dus blijft werkelijk alles mogelijk." Tegen Union zat er alvast meer in. "Het was moeilijk, maar dat wisten we. Het stadion is altijd groot en leeg, bovendien lag het terrein er heel slecht bij."

Dat Lierse zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde bovenin meedraait, heeft het te danken aan de 17 goals die De Belder al wist te scoren. "We hebben de anderen ook nodig, hé. Het mag niet alleen rond mij draaien. Anders scoren we niet als ze mij vastzetten."

Zelf heb ik niets veranderd -Dylan De Belder

Toch loopt het al twee seizoenen op wieltjes in 1B voor de spits. Bij Lommel United maakte hij er vorig seizoen 18. "Zelf heb ik niets veranderd, neen. Ik ben enkel coaches tegengekomen die in me geloven. Dat had ik nooit eerder. Ik kreeg ook de tijd om me echt aan te passen."

De goalgetter moet nu tegen Cercle Brugge zijn kanon laten knallen. "Het is van moeten, we mogen echt niets laten liggen. Cercle Brugge is een heel goed georganiseerd team, maar we spelen thuis. On est chez nous, dus moet en zal het lukken."