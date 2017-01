Vanhaezebrouck bedankt 'twee schitterende kerels' en is duidelijk over aankoop nieuwe verdediger: "We lossen dit wel op"

Het zijn tegenwoordig drukke dagen bij KAA Gent. De club uit de Arteveldestad haalde tijdens deze transferperiode al heel wat vers bloed binnen. En ook langs uitgaande zijde was het allesbehalve stil.

Zo namen De Buffalo’s deze week nog afscheid van Hannes Van der Bruggen, terwijl ook Lasse Nielsen op vertrekken staat. Op zijn wekelijkse persbabbel bedankte trainer Hein Vanhaezebrouck beide heren.

"Ik moet Nielsen en Van der Bruggen bedanken" - Hein Vanhaezebrouck

“Ik moet hen bedanken voor wat ze voor AA Gent hebben gedaan. Ze zijn belangrijk geweest voor deze club. Nielsen heeft bijvoorbeeld veel bijgedragen aan het behalen van de titel twee jaar geleden en de succesvolle campagne in de Champions League van vorig seizoen.”

“Van der Bruggen en Nielsen hebben hier het beste van zichzelf gegeven en bovendien waren het twee schitterende kerels naast het veld. Ze waren ook belangrijk voor onze groep", aldus Vanhaezebrouck.

Nieuwe verdediger?

Na het vertrek van Nielsen lijkt Gent wel nog een verdediger te kunnen gebruiken. Maar Vanhaezebrouck had donderdag niet veel zin om het over extra versterking te hebben. “We lossen dit wel op. We hebben voldoende verdedigers, hé.”