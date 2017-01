Kritische noot, ondanks winst in Beker: "In ons land zouden ze op zo'n velden niet spelen"

Foto: © photonews

Zulte Waregem won van Eupen in de Beker van België en mag zo dromen van de finale. Nog 90 minuten overleven am Kehrweg en de tickets voor de Heizel kunnen worden geboekt. Maar er was toch ook een kritische noot te horen.

"Het veld lag erg moeilijk. Eigenlijk onbegrijpelijk, want we hebben veldverwarming. Misschien dat de electriciteit niet optimaal gewerkt heeft", aldus Francky Dury. "Het terrein lag niet optimaal, maar we hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd naar onze hand te zetten."

Ook de spelers hadden gemerkt dat het veld niet makkelijk lag: "Het was moeilijk, want het ene deel van het veld lag zacht en een ander deel wat harder. Het was een beetje gokken qua schoeisel ook daardoor", besefte Timothy Derijck.

Henrik Dalsgaard van zijn kant was nog kritischer: "In Denemarken zouden ze deze wedstrijd zelfs hebben afgelast. Op zo'n velden spelen ze in Denemarken niet. Maar we mogen vooral blij zijn met onze goede uitgangspositie."