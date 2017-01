Van Holsbeeck boos: "Dan zou ik zelf zeggen dat ze me buiten moeten smijten"

Onlangs werd de jaarrekening van Anderlecht door een aantal media onder de loep genomen. Daaruit kwam een opmerkelijke zaak aan het licht. Paars-wit zou in 2014-2015 zo'n 36 miljoen aan commissies aan managers betaald hebben.

Een enorm bedrag en Herman Van Holsbeeck was gisteren absoluut 'not amused' met die cijfers. "Pertinent onwaar en schandalig", noemde de manager van de Brusselaars het. "Denk nu eens na... 36 miljoen commissies betalen op een budget van 40 miljoen. Dat is 90 procent van het budget dat weg is... Dat kan toch niet? Als ik zoiets zou doen, zou ik zelf zeggen dat ze me buiten moeten smijten!"

Van Holsbeeck betaalt wel hoge commissies voor managers die hem in moeilijke dossiers helpen of spelers voor een absolute meerwaarde aan de man kunnen brengen. Maar dit lijkt ons ook wel overdreven.