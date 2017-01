Het goud van Anderlecht: "We zullen erover nadenken als er in de zomer iemand met 30 miljoen komt"

Foto: © photonews

Wat Lukasz Teodorczyk tijdens zijn eerste zes maanden op de Belgische velden laten zien heeft, mochten we al lang niet meer bewonderen. De Pool is officieel uitgeroepen tot fenomeen. En bij Anderlecht zien ze hem als de gans met de gouden eieren.

Dat Anderlecht de optie gaat lichten, is geen vraag meer, maar een feit. "Ja, we gaan dat zeker doen", aldus Herman Van Holsbeeck. "De interesse van andere ploegen? Als er in de zomer iemand met 30 miljoen over tafel komt, zullen we erover nadenken", lachte hij er nog bij. Maar zo lachwekkend is dat ook niet. Ok, Anderlecht gaat nooit 30 miljoen incasseren voor de vlotscorende spits, maar een veelvoud van de transferprijs zal hij wel opbrengen.

Nu al 4 miljoen winst?

Teodorczyk heeft zijn carrière een nieuw elan gegeven in het Astridpark en op de andere Belgische velden. De - voor de buitenwereld - stugge Pool heeft met 16 doelpunten in de competitie en nog eens 8 daarbuiten vooroorlogse cijfers laten optekenen. Als hij die lijn de komende 19 matchen nog kan doortrekken, wordt zijn marktwaarde nog groter. In managerskringen klinkt het nu al dat Anderlecht nooit met minder dan tien miljoen tevreden mag zijn.

Als je weet dat de aankoopoptie tussen de 4,5 en 5 miljoen ligt en paars-wit één miljoen huur betaalt aan Dinamo Kiev is de rekening snel gemaakt. Naast zijn sportieve waarde vertegenwoordigt 'Teo' nu ook al een mogelijke kapitaalinjectie voor de Brusselaars. Dat de clubs zullen staan dringen als hij zo verder doet, is maar normaal. De transfer van Teodorczyk is dan ook de grootste triomf van Van Holsbeeck van de zomermercato.

"We hebben tijd tot mei om de optie te lichten", aldus Van Holsbeeck gisteren. Afwachten wat de Pool de komende maanden nog gaat brengen. Als hij ook nog ontploft in de play-offs gaat zijn marktwaarde immers nog serieus verhogen...