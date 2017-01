"Sommigen al te veel met EK bezig"

Donderdag om 11 uur in de ochtend staat de eerste wedstrijd van 2017 op het programma voor de Belgian Red Flames, tegen Frankrijk B. Voor bondscoach Ives Serneels een mooie eerste test om enkele speelsters aan het werk te zien.

Al wordt er door sommige speelsters misschien al vooral uitgekeken naar het EK 2017 in Nederland. Dan spelen we tegen Denemarken, Noorwegen en Nederland. Maar eerst zijn er nog zes maanden van intensieve voorbereiding.

"Of ze al met het EK in het hoofd zitten? Sommigen misschien zelfs iets te veel. We gaan de komende maanden nog echt kunnen gebruiken om stap voor stap toe te werken naar de zomer én beter te worden", beseft ook bondscoach Serneels op een persconferentie in het nationaal oefencentrum.

Want de stap van een subtopper naar de echte top is de grootste en moeilijkste om te zetten: "De basis is gelegd, maar nu is het aan ons om daarop verder te gaan."