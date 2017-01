Derbykoorts? "We kwamen aan 11 kansen, maar dat moet nog beter met oog op Zulte Waregem"

KV Kortrijk en KV Mechelen oefenden op zaterdag tegen elkaar in Petegem. In soms apocalyptische omstandigheden werd het een billijk gelijkspel. Karim Belhocine zag goede dingen, maar ook wat er nog ontbrak voor de Kerels. En dat een week voor hét treffen van het seizoen.

Aanstaande zaterdag is het namelijk thuis tegen de eeuwige rivaal Zulte Waregem te doen. “Een erg belangrijke wedstrijd, die toch altijd wat extra leeft in de buurt”, beseft Karim Belhocine het belang van die partij.

En dus was het belangrijk om ritme op te doen tegen KV Mechelen. “We hadden gevraagd om 4x30 minuten te spelen, zodat we iedereen konden laten spelen. Ik heb heel wat goede dingen gezien: op 120 minuten zijn we tot 11 kansen gekomen.”

“De omstandigheden waren niet ideaal, maar toch hebben we het goed gedaan. Het was zaak voor ons vertrouwen om zeker niet te verliezen en dat hebben we gedaan. Het stond goed achterin en we hebben geen goal geïncasseerd.”

Enig minpunt: de Kerels scoorden zelf ook opnieuw niet. “Bij de laatste en voorlaatste pass in de zone van de waarheid ontbrak het ons soms aan dat tikkeltje extra dat je nodig hebt om tot doelpunten te komen. Het is nu aan ons om hard te blijven werken met oog op de levensbelangrijke match tegen Essevee.”