'Ajax-sensatie Dolberg én goudklompje uit de Jupiler Pro League staan op het verlanglijst van Manchester United'

Foto: © photonews

Manchester United speurt dagelijks naar de grootste talenten. Met het oog op de volgende voetbaljaargang in de Premier League, heeft de Engelse topclub nu twee supertalenten op het oog.

Kent u Kasper Dolberg al? De nog steeds maar 19-jarige Deen maakt dit seizoen furore in het eerste elftal van Ajax. De aanvaller schoot als een komeet omhoog en maakte de voorbije maanden indruk. Ook op Manchester United.

Zo zou Manchester United de aanvaller komende zomer graag naar Old Trafford willen halen. De Engelse recordkampioen kijkt al uit naar versterkingen met het oog op volgend seizoen en volgens Manchester Evening News staat Dolberg op het verlanglijstje.

Ook Bailey op de radar

Dolberg, die onlangs zijn contract tot medio 2021 verlengde, is overigens niet de enige jonge aanvaller die op de radar van The Red Devils is verschenen. De Engelsen zouden ook Leon Bailey (KRC Genk) op het oog hebben.

De Jamaicaanse werd vorig seizoen al een smaakmaker bij Genk en probeert dit seizoen al het goede te bevestigen. Genk wist zijn goudhaantje vorige zomer nog te houden, maar de interesse blijft nu toenemen. Naast Manchester United zouden ook Liverpool en Bayer Leverkusen Bailey willen.