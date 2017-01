Deze club steekt Real de loef af als rijkste club ter wereld (wat een bedragen!)

Foto: © photonews

Real Madrid was de voorbije elf jaar de rijkste club van de wereld, maar daar is nu een einde aan gekomen. Ze zijn voorbijgestoken door een club uit de Premier League.

Manchester United is nu de rijkste club ter wereld, meldt het toonaangevende Deloitte Football Money League. Real Madrid zakt terug naar plaats drie, achter eeuwige rivaal Barcelona. In de Premier League gaan er fabelachtige bedragen rond qua tv-rechten en merchandising. United speelt daar al jaren slim op in en heeft een voortrekkersrol in Engeland.

De Mancunians haalden maar vorig seizoen maar liefst 689 miljoen euro binnen en steken daarmee Barcelona (620,2) en Real (620,1) de loef af. Bayern München (591) en Manchester City maken de top vijf compleet. De twintig rijkste clubs ter wereld hebben gezamelijk zo'n 7,4 miljard aan inkomsten, dat is een stijging van 12 procent met het seizoen ervoor.