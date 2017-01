Er is meer nieuws over Vertonghen en 't is deze keer goed nieuws

Foto: © photonews

Jan Vertonghen viel zaterdag out in de wedstrijd tegen West Ham. De Rode Duivel verzwikte zijn enkel en zou 8-10 weken aan de kant moeten staan. Tottenham-trainer Mauricio Pochettino kwam vandaag echter met goed nieuws.

Al zal hij wel nog een tijdje out zijn, het nieuwe bilan is alvast positiever dan het vorige. “Jan is heel positief. We verwachten nu dat hij maar zes weken out zal zijn, minder dan eerst gevreesd", aldus Pochettino. "Wanneer hij gaat terug zijn, dat weten we niet precies, maar het is altijd makkelijker als je er positief tegenover staat", zei hij aan The Evening Standard.

En er zal dus ook geen vervanger aangetrokken worden, iets wat ook al snel duidelijk werd. "We hebben nog redelijk wat spelers die op zijn plaats kunnen staan. We zijn tevreden met de kern." Vertonghen zal wellicht wel nog altijd de dubbele confrontatie met AA Gent missen.