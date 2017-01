Meeuws zag Club Brugge zaakjes doen: "Wake-up call voor sterkhouders" & "Immers, da's ne goeie"

Club Brugge hervat de competitie komend weekend als leider in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart versterkte zich met vijf nieuwe spelers. Sommigen moeten op korte termijn hun waarde tonen, anderen werden dan weer gehaald met het oog op de toekomst.

“Ik kan niet alle nieuwe spelers meteen goed inschatten, maar ik weet één ding: Club Brugge heeft één belangrijk doel voor ogen, en dat is om opnieuw kampioen te worden”, vertelt Walter Meeuws, zelf tussen 1978 en 1981 actief als speler van Club Brugge, in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Met de komst van enkele nieuwe jongens anticipeert Club Brugge op blessures" - Walter Meeuws

“Volgens mij wil Club niet voor verrassingen komen te staan in de tweede seizoenshelft. Wat als het weer af te rekenen krijgt met enkele blessures? Dan moet je alternatieven achter de hand hebben, hé. Met de komst van enkele nieuwe jongens anticipeert Club daar op.”

“Daarnaast is het niet slecht om de huidige sterkhouders wakker te schudden door enkele nieuwe spelers te halen. Dat zal bij Club Brugge ook wel wat de bedoeling zijn, denk ik. Na het behalen van de titel zat er wat voldaanheid in de groep. In die zin is het dus een extra wake-up call voor de jongens die Club vorig jaar naar de titel leidden.”

"Immers? Da's ne goeie" - Walter Meeuws

Op het eerste zicht lijkt vooral Lex Immers gehaald met het oog op dit seizoen. “Da’s ne goeie”, pikt Meeuws meteen in. “Een goede loper, maar ook iemand met een neus voor doelpunten. Dat is doorheen zijn carrière gebleken. Hij scoorde altijd en overal: bij ADO Den Haag, Feyenoord en Cardiff City.”

“Club is vaak de dominantste ploeg tijdens zijn wedstrijden, en daarom heeft het ook nood aan spelers die in zestienmeter van de tegenstander opduiken. Immers is zo iemand. Je kan hem vergelijken met Vormer, die kan ook goed infiltreren. Al heeft Immers nog meer de drang om voor het doel van de tegenstander op te duiken.”

Ander type dan Vanaken

“Immers is een extra troef voor dit Club Brugge. Op de positie van spelmaker is Hans Vanaken meer iemand die het van zijn finesse en techniek moet hebben. Vanaken is niet meteen een explosieve speler. Immers is een ander type en dat kan Club alleen maar helpen in de jacht op een nieuwe titel.”