Mooi gebaar: ook de vrouwen aan de muur in hotel nationaal voetbalcentrum

In Tubeke worden in het nationaal voetbalcentrum zowel de mannen als vrouwen sinds deze zomer te slapen gelegd in een tophotel. En ook de vrouwen worden daarbij als gelijkwaardig gezien.

Zo is er een muur in het hotel voorzien voor de spelers die het meeste caps verzamelden. Ceulemans, Simons en Vertonghen hangen er dus net als de rest van de top-10 gewoon aan de muur.

Maar: er is ook een muur voor vrouwen, waar onder anderen Aline Zeler en Femke Maes de muur sieren. Broederlijk en zusterlijk naast elkaar.

Een mooi teken dat ook de vrouwen wel degelijk belangrijk zijn voor de KBVB én voor Martin's Red. Momenteel zijn de Belgian Red Flames overigens op stage in Tubeke.