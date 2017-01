Nog geen witte rook aan Den Dreef: trekt OHL zaterdag zonder nieuwe trainer naar Antwerp?

Er is nog geen witte rook te zien aan Den Dreef. OH Leuven bedankte zondag Emilio Ferrera voor bewezen diensten en is sindsdien naarstig op zoek naar een opvolger. OHL-voorzitter Chris Vandebroeck heeft een ideaal profiel in gedachten.

OHL-voorzitter Chris Vandebroeck hoopt dat er snel witte rook is omtrent een nieuwe trainer. "Ik denk dat het haalbaar is om tegen volgend weekend een nieuwe trainer te hebben", zei hij gisteren. "Er zijn een dertigtal kandidaturen binnen. Dat toont aan dat wij toch nog steeds een populaire club zijn waar trainers graag willen werken."

Voorlopig heeft de club nog geen beslissing genomen, zo verzekerde Vandebroeck aan onze redactie. "We zoeken een trainer met ervaring in 1B. En dan nog liefst een Belg", klinkt het. "En hij moet de ambitie hebben om die vierde plaats in deze reeks alsnog te bemachtigen", voegde Vandebroeck er nog aan toe.

Zonder trainer tegen Antwerp?

In die profielschets vallen kandidaten Bob Peeters, die vorig jaar nog met Westerlo tégen OHL voor het behoud in 1A streed, en Glen De Boeck af. Zij hebben immers nog nooit een club uit tweede klasse getraind. Maar ook Karel Fraeye (ex-Lommel), Fred Vanderbiest (ex-Oostende en ex-Antwerp), Ronny Van Geneugden (ex-OHL) en Dennis Van Wijk werden al genoemd.

"Ik kan niet beloven dat de nieuwe trainer komende zaterdag al op de bank zit, maar dat is in principe wel de bedoeling", besloot Vandebroeck. OH Leuven trekt zaterdagavond naar Antwerp, de nieuwe leider in de tweede periode.