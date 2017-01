Het is helemaal in het water gevallen voor Belfodil, dat bevestigt ook Koeman

Standard zit met de gebakken peren. Ishak Belfodil wordt niet verkocht aan Everton, zoals eerder deze morgen al gemeld werd. Ook Ronald Koeman heeft het dossier nu afgesloten.

Belfodil mag een kruis maken over zijn droomtransfer. "Ik spreek niet veel over transfers, zeker niet over diegene die hier niet zijn. Belfodil stond inderdaad op ons lijstje, maar uiteindelijk hebben we beslist om het niet te doen", aldus Koeman.

Een pad in de mand van Standard, want de 12 miljoen die Everton eerst wou geven, was welkom geweest. Al ging wel een groot deel naar de entourage van de speler gaan. Die heeft immers serieus moeten inleveren om bij de Rouches aan de slag te gaan.